SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, 840 bin 273 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



SPK haftalık bültenine göre, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ 2 milyar liralık, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ 340 milyon liralık, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ 150 milyon liralık borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvurdu.



Kurul, Türkiye İş Bankasının 5 milyar dolarlık tahvil/bono/sermaye benzeri tahvil ihracı ile Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık, İş Finansal Kiralama AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 784 milyon liralık, Vakıf Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 280 milyon liralık borçlanma aracı ihracına onay verdi.



SPK, Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda şirkete 840 bin 273 lira idari para cezası verirken, Başar Arslan adlı kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



Kurul ayrıca, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili İbrahim Çalışkan'a 31 bin 26,32 lira idari para cezası uygulandığını ve Burçelik pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.



Kurulca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların

yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını ifade eden SPK, "Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur

edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında

gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim

ve haberleşme kanalları üzerinden bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.