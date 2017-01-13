SPK Haftalık Bülteni

İş Bankası, 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.



SPK haftalık bültenine göre, İş Bankası 5 milyar dolar tutarındaki, Ziraat Bankası 20 milyar TL tutarındaki, Ziraat Finansal Kiralama 300 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.



Kurul, Halk Yatırım Menkul Değerlerin 310 milyon TL tutarındaki, Aktif Yatırım Bankası'nın da 200 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracını onayladı.



SPK, Denge Yatırım Holding'in paylarında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1 kişiye 26 bin 49 lira tutarında ve Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 26 bin 49 lira tutarında ceza verilmesini kararlaştırdı.



SPK açıklamasında, ayrıca Bank Asya'nın iştiraklerinden Işık Sigorta'nın Bank Asya'ya ait 40 milyon 513 bin 819 adet hissesinin 34 milyon 500 bin TL bedel üzerinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ihale edilmesine ve Işık Sigorta'nın hisselerinin devri ve satış bedelinin tahsili konusunda banka yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirildi.