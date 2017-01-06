SPK Haftalık Bülteni

Garanti Bankası, 20 milyar liralık borçlanma aracı ve 2 milyar avroluk ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.



SPK haftalık bültenine göre, Garanti Bankası 20 milyar liralık borçlanma aracı ve yurt dışında ihraç etmek üzere 2 milyar avroluk ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı için SPK'ya başvuruda bulundu.



Halkbank 6 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 1 milyar lira, Vakıf Faktoring 300 milyon lira, Ulusal Faktoring 200 milyon lira, Palmet Enerji 150 milyon lira, Selah Makine ve Gemicilik 120 milyon lira ve 50 milyon avro ile Fibabanka yurt dışında satılması planlanan 350 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvurdu.



Atlantis Yatırım Holding'in 3,3 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırım için Kurul'a başvurduğunun belirtildiği bültende, 2017'ye ilişkin Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurul'un çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar bildirildi.



Yılın ilk bülteninde bu yıl boyunca geçerli olacak, Borsa şirketlerinin "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca dahil oldukları gruplar belirlenirken, Güven Varlık Yönetimi AŞ'nin 200 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunun da onaylandığı kaydedildi.



Kurul, 5 tüzel ve 4 gerçek kişiye toplam 566 bin 682 TL tutarında idari para cezası verirken, ayrıca İdaş İstanbul Döşeme Sanayii ile ilgili Murat Hilmi İşeri ve ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayii ile ilgili Ali Eşref Çavuşoğlu, Orhan Çavuşoğlu, Burhan Çavuşoğlu ve Aydın Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.