SPK'dan Lisanslama ve Sicil Tutma Esaslarında Değişiklik

Lisanslama sınavları, artık elektronik ortamda veya yazılı olarak gerçekleştirilebilecek.



Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli·ğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni tebliğ ile lisanslama sınavları, kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (SPL) tarafından yapılacak.



Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulmasına imkan tanınırken, sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilecek.



Sınav başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL'nin internet sitesinde açıklanacak.



Sınav başvurularının internet üzerinden kabul edilebileceği aktarılan tebliğde şunlar da kaydedildi:



"Sınav giriş belgeleri de yine adaylar tarafından internet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinin 15 gün öncesinden sınav tarihine kadar SPL'nin veya SPL'nin iş birliği yaptığı kuruluşun internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini yazdırarak alırlar. Başvurular, 'başvuru sahibinin bu tebliğde aranan koşulları taşımaması', 'başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması' ile 'verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması' hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir."