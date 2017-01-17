Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
SPK'dan 2 Tebliğ Değişikliği
Ara
BİST 81.892 %0,22
DOLAR 3,7773 %-0,92
EURO 4,0281 %-0,36
PARİTE 1,0662 %0,58
ALTIN 147,35 %-0,00
FAİZ 11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

SPK'dan 2 Tebliğ Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde ve Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'dan 2 Tebliğ Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde ve Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın "Gayri·menkul Yatırım Ortaklıklarına İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i ve "Portföy Yöneti·m Şirketleri· ve Bu Şi·rketleri·n Faali·yetleri·ne İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Tebliğ ile Gayri·menkul Yatırım Ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin esasları düzenleyen bazı maddelerde değişiklik yapılırken, bazı maddelere yeni fıkralar eklendi. Tebliğin değerlemeye ilişkin esaslarını açıklayan bazı maddelerde da değişiklikler yapıldı ve yeni fıkralar eklendi.

Yeni Tebliğe "Kar dağıtımına ilişkin geçiş hükmü" eklenirken, bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Portföy Yöneti·m Şirketleri ve Bu Şi·rketleri·n Faali·yetleri·ne İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde yapılan değişiklikle şirketin münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek, girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek, gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek üzere kurulabileceği belirtildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>