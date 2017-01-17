SPK'dan 2 Tebliğ Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde ve Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişikliğe gitti.



SPK'nın "Gayri·menkul Yatırım Ortaklıklarına İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i ve "Portföy Yöneti·m Şirketleri· ve Bu Şi·rketleri·n Faali·yetleri·ne İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni Tebliğ ile Gayri·menkul Yatırım Ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin maddede değişiklik yapıldı. Yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin esasları düzenleyen bazı maddelerde değişiklik yapılırken, bazı maddelere yeni fıkralar eklendi. Tebliğin değerlemeye ilişkin esaslarını açıklayan bazı maddelerde da değişiklikler yapıldı ve yeni fıkralar eklendi.



Yeni Tebliğe "Kar dağıtımına ilişkin geçiş hükmü" eklenirken, bu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.



Portföy Yöneti·m Şirketleri ve Bu Şi·rketleri·n Faali·yetleri·ne İli·şki·n Esaslar Tebli·ği·nde yapılan değişiklikle şirketin münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek, girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek, gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek üzere kurulabileceği belirtildi.