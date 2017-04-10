Spin Avcıları Avladıkları Turnayı Başkan Kocadon'a Getirdi

Bodrum Spin Avcıları Grubu sözcüsü Nevzat Kanber ile grup üyeleri, daha önce yapmış oldukları ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a verdikleri sözü tutarak avladıkları 80 cm uzunluğundaki turna balığını getirdi.



Sosyal medyada oluşturdukları Bodrum Spin Avcıları grubuyla adından söz ettiren balık avı tutkunları, geçtiğimiz aylarda Başkan Kocadon'u makamında ziyaret etmişti. Yaptıkları kıyı temizliği gibi çalışmalarla çevreci yönleri ile de tanınan Spin Avcıları, geçtiğimiz şubat ayı içinde hem çevrenin korunması hem de sportif balıkçılığı özendirmek için Gündoğan'da 1. Bodrum Spin Avcıları Spin Yarışmasını düzenlemiş, Başkan Mehmet Kocadon da etkinliğe Bodrum Belediyesi olarak destek olmuştu.



Etkinliğin ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek destekleri için kendisine bir teşekkür plaketi sunan grup sözcüsü Nevzat Kanber, tutacakları güzel bir balığı da kendisine hediye edeceklerini belirtmişti. Sözünü tutan Kanber, Bodrum açıklarında yakaladığı 80 cm'lik turna balığını, Ortakent'teki Ayana Mes Restaurant'ta buluştuğu Başkan Kocadon'a takdim etti. Balık için teşekkür eden ve Spin Avcılarına başarılar dileyen Başkan Kocadon, Kanber ile birlikte devasa turnayı da yanlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA