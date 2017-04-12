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Spicer'dan 'Hitler' Özrü
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Spicer'dan 'Hitler' Özrü

Günlük basın brifinginde Esed'i kınarken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" diyen Spicer, hata yaptığını ve kastının Esed ile Hitler'i kıyaslamak olmadığını ifade etti.

Spicer'dan 'Hitler' Özrü

Günlük basın brifinginde Esed'i kınarken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" diyen Spicer, hata yaptığını ve kastının Esed ile Hitler'i kıyaslamak olmadığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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Adolf Hitler, Hitler