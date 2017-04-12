Spicer'dan 'Hitler' Özrü
Günlük basın brifinginde Esed'i kınarken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" diyen Spicer, hata yaptığını ve kastının Esed ile Hitler'i kıyaslamak olmadığını ifade etti.
Günlük basın brifinginde Esed'i kınarken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" diyen Spicer, hata yaptığını ve kastının Esed ile Hitler'i kıyaslamak olmadığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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