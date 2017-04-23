Spice Girls Geri Dönüyor!

90'ların vazgeçilmez gruplarından Spice Girls müzik sektörüne geri dönüyor.



Spice Girls "Wannabe" albümlerinin 20. senelerini kutlamak için müzik sektörüne geri dönüş yapmaya karar verdi. Grubun, 20. kutlama yılında çıkaracakları singlelerinda "eksikleri" var: Victoria Bechkam ve Melanie Chisholm.



Mel B (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice) ve Emmo Bunton (Baby Spice) üçlüsü hayranlarına da teşekkür videosu yayınlamayı unutmadı. 20. yıl şerefine dünya turuna da çıkacak olan grup, ilk konserini Londra'da Hyde Park'da verecek.



Grupta eksik arkadaşları olduğu için kendilerine "GEM" demeye karar veren ekip, şimdiden hayranlarında büyük bir heyecan uyandırdı. Dört gözle beklenen tur, Spice Girls'ü tam olarak yansıtır mı bilinmez ama 90'lar ruhunu tekrar yaşatacağı kesin.