Spacex, Geri Dönüyor!

Yeni yıllar, yeni başlangıçları da beraberlerinde getiriyorlar ve SpaceX için bunun anlamı, beş aylık bir duraklama döneminin ardından uçuşlara geri dönülmesi oluyor. 1 Eylül'de Cape Canaveral'da yaşanan Falcon 9 sorununun sebebini resmi olarak belirleyen roket firması, 8 Ocak tarihinde 2017'nin ilk fırlatmasını yapmayı planlamakta.



SpaceX, geçtiğimiz güz mevsiminde 95 milyon dolarlık internet uydusu ile dolu olan Falcon 9 roketinin patlamasının ve yanında Cape Canaveral'ın Space Launch Complex 40 bölümünün de bir kısmını yanında götürmesinin ardından hiçbir uçuş denemesi yapmamıştı. Firma, bu anormalliği Federal Aviation Administration gözetimi altında aylarca izledi. Bugün SpaceX tarafından yapılan açıklama, neyin yanlış gittiğini detaylı bir şekilde açıklamakta ve bu kazayı geçmişte bırakmayı hedeflemekte.



Daha önce de belirtildiği gibi, Falcon 9 kazasının sebebi, roketin sıvı oksijen ikinci seviyesindeki bir helyum tankı idi. Sorun tam olarak, tank basıncını sabit tutmak için kullanılan ikinci seviyenin "kompozit sarılı basınç cihazlarından" (COPV) birinin, iç alüminyum tabakası ve karbon sargı arasında oksijenin birikmesinin ardından yaşanmıştı. Basınçlandığında bu oksijen havuzu, içinde bulunduğu alanda kapalı kalıyor ve kırılan fiberler veya sürtünme etkisi, sargıdaki oksijenin alev almasına ve COPV'nin bozulmasına sebep olabiliyor.



Elon Musk'ın, SpaceX'in "en zor ve karmaşık başarısızlığı" olarak tanımladığı bu kazanın incelemesinin tamamlanmasının ardından firma önümüzdeki haftayı uçuşa dönüş için belirledi. Taşınacak sıradaki kargo, bir Iridium NEXT iletişim uydusu ve bu uçuş 8 Ocak'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Air Force Base'den kalkacak şekilde planlanmış durumda.



Bundan bir süre sonra da SpaceX'in Kennedy Space Center'ın tarihi Launch Complex 39A bölümünden uçuşlara başlaması bekleniyor. Apollo ve Space Shuttle dönemi fırlatmaların yapıldığı bu alan, 2014 yılında NASA tarafından SpaceX'e kiralanmıştı ve asıl olarak mürettebatlı Falcon 9 ve Falcon Heavy uçuşları için planlanmaktaydı. Ancak geçtiğimiz yıl boyunca SpaceX, alanın mürettebatsız fırlatmalar için de kullanılabileceğine dair ipuçları vermeye başlamıştı. 2017'nin sonuna kadar SpaceX'in dört farklı fırlatma imkanı bulunabilir: Kennedy, Cape Canaveral, Vandenberg ve Güney Teksas'da yeni bir alan.



Kısacası, SpaceX'i heyecanlı bir yıl beklediğine kesin gözüyle bakılabilir...