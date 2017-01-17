Spacex Geri Döndü!

Geçtiğimiz günlerde SpaceX bir kez daha sahne aldı ve Falcon 9 roketini tam 4 ay sonra yeniden havalandırdı. En son girişimini 2016'nın son aylarında gördüğümüz SpaceX, son deneyimde gerçekleşen patlama nedeni ile görevi başarısızlıkla sonuçlandırmıştı. Ancak bu defa korkulan olmadı ve SpaceX başarıyla havalandı.



SpaceX Patlaması Neden Gerçekleşti?



Pasifik Okyanusu üzerinde kurulu olan üste gerçekleşen ve YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan fırlatma, aslında yalnızca bir deneyden ibaret değil. Elbette Elon Musk, SpaceX sistemini bu fırlatmalarla deniyor, ancak diğer yandan bir görevi de sürdürüyor. Amerikan Iridium şirketinin siparişi ile gerçekleşen görev ile SpaceX vasıtasıyla mobil iletişim ağının kuvvetlendirilmesi adına bir proje yürütülüyor. Geçtiğimiz günkü Falcon X ile gönderilen Irıdium uydusu gibi, önümüzdeki aylarda tam 70 adet daha uydu dünya yörüngesine yerleştirilecek.



Fırlatış anını kaçırdıysanız öncesi ve sonrasıyla beraber hemen yukarıdaki videoan izleyebilirsiniz.