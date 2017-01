Space X'in Falcon 9 Roketi Tekrar İş Başında

Space X firmasının geliştirdiği Falcon 9 roketi, dört ay önce yaşanan kazadan sonra görevine döndü.



California'daki Vandenburg Hava Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılan roket Iridium Communications şirketine ait 10 uydu taşıdı.



RETURN TO FLIGHT: Launch of the Falcon 9 rocket with the Iridium-NEXT communications satellites! #Falcon9 #VandenbergAFB #SpaceX pic.twitter.com/dwBzeEKtQA— Chris Calubaquib (@ChrisAstro) January 14, 2017



Yerel saatle 09: 54'te fırlatılan roketin ilk kısmı, kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Büyük Okyanus'taki platforma indi. Space X firması fırlatılan roketlerin yeniden kullanılmasını hedefliyor.



RETURN TO FLIGHT: SUCCESSFUL landing of the Falcon 9's first stage! #Falcon9 #VandenbergAFB #returntoflight #SpaceX pic.twitter.com/IUSBqUJZSO— Chris Calubaquib (@ChrisAstro) January 14, 2017



Geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen kazada, roketle birlikte İsrailli Spacecom firmasına ait 200 milyon Dolar değerinde bir uydu infilak etmişti.



Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşımak için de kullanılıyor. Boeing ve Space X araçları astronotların yolculuğu için kullanılmaya başlandığındaysa NASA'nın lojistik için Rusya'ya olan bağımlılığı son bulacak.



Space X firması 10 milyar değerinde 70 uçuşu çoktan planlamış durumda.



