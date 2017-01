Sp Ziyaretlerini Sürdürüyor

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, il yönetimi ile birlikte Van Veteriner Hekimler Odası ile Tuşba Ziraat Odasını ziyaret etti.



İlk olarak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Loğman Aslan'ı ziyaret eden SP Başkanı Özay İlhan, burada yaptığı konuşmasında, Van'ın geleceğinin tarım ve hayvancılık alanında atılacak sağlıklı adımlardan geçtiğini belirterek, "Bu anlamda SP Van İl Başkanlığı olarak 2017 yılında gündemimiz, Van olacak. Bu kapsamda Van'ın her türlü sorununa çözüm aramak anlamında kamuoyu oluşturularak STK, kurum, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.



Oda başkanlığına seçilen Doç.Dr. Loğman Aslan'a hayırlı olsun dileklerini ileten başkan İlhan, veteriner hekimlik mesleğinin önemine değinerek, hayvansal gıdaların denetimi konusundaki en yetkili kişiler olması nedeniyle çok büyük sorumluluk üslendiklerini söyledi.



Göreve geldiği günden beri veteriner hekimlerin ve bölge hayvancılığının sorunları konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Doç. Dr. Loğman Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Daha sonra Tuşba Ziraat Odası'na geçen SP heyeti, burada Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe tarafından karşılandı. Eski başkanın vefatının ardından göreve gelen Özgökçe'ye hayırlı olsun dileklerini ileten İlhan, ziraat odalarının önemli bir görev üslendiğini belirtti. Van'ın küçükbaş hayvan konusunda Türkiye'de ilk sırada olduğunu anımsatan İlhan, "Van, Türkiye'de en çok küçükbaş hayvan sayısına sahip ilidir. Bunun yanında ilimiz iklim olarak hayvancılığa en uygun illerden bir tanesidir" diye konuştu.



Et ve Süt Kurumunun kapatılmasına tepki gösteren Başkan Özgökçe ise, İlimizde Et ve Süt Kurumunun kapatılması, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisinin ise kentte sadece belirli bir süre açık olması da buğday, arpa üreticisinin mağdur olmasına neden olmaktadır" dedi



Ziyaret sorun ve çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - VAN