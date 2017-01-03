Sp Van İl Başkanlığı Ortaköy'deki Saldırıyı Kınadı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı Ortaköy'deki eğlence kulübünde yapılan saldırıyı kınadı.



Yapılan yazılı açıklamada, "Terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Yapılan saldırı ister bir eğlence merkezine, ister bir ibadethaneye, isterse bir pazaryerine ya da askeri bir noktaya olsun sonuçta insanların yaşam hakkına son vermeye çalışan bu katliamların her biri aynı merkezden yönetilmektedir ve aynı amaca hizmet etmektedir. Yaşanan saldırıların hedefi Türkiye'de kaos oluşturarak ülkemizi yaşanmaz hale getirmektir. Terör kimden gelirse gelsin hedefinde kimler olursa olsun her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Aziz milletimize yaşanan bu olaylar karşısında sabır göstermeye, hain ve provokatörlere karşı uyanık olmaya davet ediyoruz. Yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz. Farklı ülkelerden olan vatandaşların ailelerine de başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz. Saadet Partisi Van il başkanlığı olarak yaşanan bu saldırının son olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" denildi. - VAN