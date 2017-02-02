Sp Hastası Arda'nın Hayali Koşmak ve Adaşı Arda Turan'la Top Oynamak

KAYSERi'de doğuştan Serebral Palsi (SP) hastası 11 yaşındaki Arda Ergün. robotik yürüme cihazıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Arda'nın en büyük isteği ise koşmak ve adaşı milli futbolcu Arda Turan'la top oynamak.



Tıp dünyasında SP olarak bilinen beyin felci nedeniyle doğuştan yürüme engelli ilkokul öğrencisi Arda Ergün, iki yıl önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Merkezinde kullanılmaya başlayan Robotik Yürüme cihazıyla, adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Arda'nın annesi Sevda ve babası Orhan Ergün, oğullarının cihazla yürümeye başlamasının kendilerini umutlandırdığını belirtti.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz, 2015 yılında aktif olarak başlayan robotik cihaz ünitesinin inme, nörolojik rahatsızlık yaşanan kişilerde kullanıldığını belirterek Arda'nın durumulya ilgili şöyle konuştu:



"Hastamız Arda robotik cihaz sayesinde dengesini sağlamaya başladı. Geçen yıl 175 hasta, bin 500 seans gerçekleştirildi. SP hastalığının tedavisi uzun bir süreçtir. Öncelikle sağlıklı yürümesini sağlamak temel amaçtır. Arda bağımsız yürümeyi sağladı. Önümüzdeki seanslarda bu yürüme şekli hızlandırılacak."



Robotik cihaz sayesinde adım atmayı başaran SP hastası Arda ise en büyük hayalinin yürümek, koşmak ve Arda Turan'la top oynamak olduğunu söyledi.



- Kayseri