Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu: Neredeyse Yalvardık Yakardık 'Yapmayın' Diye

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum süreci ve sonrasına ilişkin, "Referandumda özellikle iktidar partisi ülkenin kamplaşmasını kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık 'yapmayın' diye. Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir ve şuurlu kadrolarıdır. Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk gerçek manada işlediğinde yaptıkları hataları görüyor" dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından referandum süreci ve sonrasını değerlendirerek şu mesajarı paylaştı: "Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk gerçek manada işlediğinde yaptıkları hataları görüyor.



NEREDEYSE YALVARDIK YAKARDIK 'YAPMAYIN' DİYE



Referandumda özellikle iktidar partisi ülkenin kamplaşmasını kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık 'yapmayın' diye.



Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir ve şuurlu kadrolarıdır. Referandum sürecinde ülkede barış ve huzurun tesisi için en büyük gayreti bizim teşkilatlarımız gösterdi.



ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ



Türkiye'nin bugün yüzde 65-70'i şartlar uygun olduğunda Saadet Partisi'nin bu ülkenin bekası için tek çözüm aracı olduğunu görecektir, görüyor da.



Saadet Partisi'nin bu süreçte sergilediği tavır, yaklaşım ve üslup Türkiye'ye örnek oldu. Sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına da örnek oldu. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapmaya hazırız."