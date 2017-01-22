Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu Konya'da

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, otoriter bir anlayışa, tek adamlığa giden başkanlık sistemini hiçbir zaman istemediklerini söyledi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, otoriter başkanlık sistemine karşı olduklarını belirterek, "Biz başkanlık sisteminin karşısında olmadığımızı yıllardır söylüyoruz ama nasıl bir başkanlık sistemi denildiğinde biz otoriter anlayışa, tek adamlığa giden başkanlık sistemini hiçbir zaman istemiyoruz. İstişare bizim bütün yönetimlerimizin temelidir. İstişare iyi de yapılır ehliyle yapıldığı zaman, güzel neticeler doğar. Yanlışlar istişare edildiği zaman düzeltilebilir. Onun için bugün gelinen noktada hepimiz böyle bir imzalanma geçerse böyle bir yönetime destek veremeyiz. Bizim önümüz açık" dedi.



Avrupa Birliğinin medeniyet projesi olmadığını da söyleyen Karamollaoğlu, "Avrupa Birliği, Hristiyan, Yahudi geleneği üzerine inşa edilmiş bir medeniyete sahip. Biz ise İslam anlayışına sahibiz. Oturmuş bir medeniyetin unsurlarıyız. Aramızda hiçbir benzerlik yok. Biz baştan beri İslam Birliği diyoruz" diye konuştu. - KONYA