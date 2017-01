Sözünü Tutan Başkan Alıcık, Üç Engelliyi Daha Sevindirdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Akülü sandalye almak için belediye meydanında stant açan engelli annelerine verdiği sözü yerine getirerek, NAZENDER derneğine 3 adet akülü engelli tekerlekli sandalye hediye etti.



Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Nazilli Belediye meydanında düzenlenen 3 Aralık Engelliler günü etkinliğinde 3 adet akülü tekerlekli sandalye sözü veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sözünü tutarak, akülü tekerlekli sandalyeleri NAZENDER annelerine teslim etti. Başkanlık makamında yapılan teslim töreninde Başkan Haluk Alıcık, Başkan Yardımcıları İbrahim Özkan ve Mesut Erdemir ve NAZENDER anneleri katıldı.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliklerinde Belediye Meydanında engelli çocuklar ve aileleri tarafından "Evde Engelli Kalmasın" projesi kapsamında tekerlekli sandalye almak için hazırladıkları el sanatları ürünlerini stantta satan NAZENDER üyelerini ziyaret etmişti. Stantta bulunan engelli anneleri ile bir süre sohbet eden Başkan Haluk Alıcık engelli çocuklar ve anneleri tarafından söz konusu proje kapsamında akülü tekerlekli sandalye almak için taşları boyayarak stantta satışa sunduklarını öğrenince duygulu anlar yaşamıştı. Bu güne kadar ihtiyacı olan başta engelli vatandaşlar olmak üzere tüm bölge halkına her türlü yardım ve desteği verdiklerini hatırlatan Haluk Alıcık, bu projeye de destek vereceğini söylemiş ve stanttaki tüm ürünleri almıştı. Satın aldığı bu güzel çalışmaların kazancı ile araçların alınacağını ve Nazilli Belediyesi tarafından NAZENDER'e teslim edileceğini o gün NAZENDER annelerine söz olarak veren Haluk Alıcık sözünü tuttu ve Belediye tarafından temin edilen 3 adet akülü engelli tekerlekli sandalyeyi Dernek üyelerine teslim etti.



Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, NAZENDER Üyeleri ve engelli çocukların hazır bulunduğu başkanlık makamında tekerlekli sandalyeleri teslim eden Alıcık; "NAZENDER yakından takip ettiğim derneklerden biri. Engelliler için çok faydalı çalışmalar yapıyorlar. 3 Aralık Engelliler Günü Belediye Meydanındaki etkinliklerinde NAZENDER annelerine 3 akülü araba sözü vermiştim. Bugün de belediye olarak verdiğimiz sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Unutmamamız gerekir ki bu gün her birimiz bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelli vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak boynumuzun borcudur" dedi.



NAZENDER engelliler derneğinin 3 Aralık dünya engelliler gününde Evde Engelli Kalmasın Proje çalışmasının neticelerini almaya devam ettiklerini belirten Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı; "3 Aralık Engelliler gününde 7 adet akülü tekerlekli sandalyeyi yerlerine ulaştırmıştık. Aynı gün yapılan etkinlikte engelli çocuklarımızın ve annelerinin yaptıkları el sanatları ürünlerini belediye önünde kurulan stantlarda satışa sunmuştuk. Standı ziyaret eden belediye başkanımız Haluk Alıcık bunların geliri ile ne yapılacağını sormuştu bayanlarımıza. Dernek üyesi bayanlarımız bunun geliri ile akülü araç alınacağını belirttiler. Belediye Başkanımız da bunların satışından elde edilen gelirle kaç araç alınabilir diye soru kendilerine. Annelerimizde 3 adet akülü tekerlekli sandalye alınacak cevabını verdiler. Bu cevabı alan Başkanımızda o halde bu el emeklerinin hepsini ben alıyorum, siz aldığım bu güzel el emeği ürünlerinizi benim yerime istediğiniz kişilere hediye edin dedi. O gün NAZENDER derneğine 3 adet akülü tekerlekli sandalye alma sözü veren Başkanımız görüldüğü üzere bugün yine sözünü tuttu ve engelli ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere NAZENDER derneğine 3 adet akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Kendilerine engelliler ve NAZENDER Derneği olarak çok teşekkür ederiz. Sayın belediye başkanımız engelliler konusunda çok hassas ve her zaman özveri ile engellilerin maddi ve manevi yanında olmuştur" diye konuştu. - AYDIN