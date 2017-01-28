Sözümün Arkasındayım! Beşiktaş Daha Güçlü"

FutbolArena Dış Haberler - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Hapoel Beer Sheva'nın 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Mahran Radi, geçtiğimiz günlerde Türk futboluyla alakalı olarak Beşiktaş ve Galatasaray hakkında yaptığı kıyaslamanın ardından farklı tepkiler aldığını fakat buna rağmen sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.



Mahran Radi, "Beşiktaş bizim rakibimiz. Onların şu anda Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledim. Zaten baktığınız zaman son şampiyonlar ve şu anda da lider gidiyorlar. Bunda bir tuhaflık olduğunu düşünmüyorum." dedi.



"HALA SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM."



Mahran Radi, "Sözlerimin arkasındayım. Galatasaray Türk futbolunda eskiden bir efsaneydi. Son zamanlarda ise eskisi kadar esamesi okunmuyor. Ancak bu da normal bir durum. Futbolda şartlar değiştikçe, ekonomik dengeler sarsıldıkça birçok büyük kulüp düşüşe geçebiliyor. Galatasaray da Türk futbolu için önemli bir kulüp ama ben şu anda rakibimiz Beşiktaş'ın daha güçlü ve iyi durumda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



NELER SÖYLEMİŞTİ? Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Sheva'nın futbolcusundan Galatasaray sözleri



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Beşiktaş'la eşleşen Hapoel Beer Sheva'nın İsrailli futbolcusu Mahran Radi siyah beyazlılar hakkında, "Kesinlikle çok zor bir kura. Dikkatli olmalıyız. Özellikle İstanbul'daki maçta. Türkler orayı cehenneme çeviriyor. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynadığı maçları internetten izledim. Benfica maçındaki geri dönüşleri inanılmazdı. Bunda taraftarın da önemli bir payı var." diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNDA SENCE HANGİ TAKIM ÖNDE?"



Mahran Radi, Türk futbolunda hangi takımın şu an itibariyle daha iyi durumda olduğu sorusuna ise, "Önceki yıllarda Galatasaray ismini çok duymuştuk. UEFA Kupası'nı kazandıkları dönemde özellikle. Bir efsane gibilerdi. Ancak son yıllara bakıldığında bence Beşiktaş, Galatasaray'ın önüne geçti. Özellikle Avrupa'nın devleriyle oynadıkları maçlarda dikkat çeken sonuçlar aldılar. O yüzden Türkiye'nin en iyi takımıyla eşleştiğimiz söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.