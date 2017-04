Sözlük Okuma Projesi Tanıtıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sözlük Özgürlüktür" sloganıyla hayata geçirdiği Sözlük Okuma Projesi'ni tanıttı.



Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, amaçlarının öğrencilerin kelime, kavram bilgilerini geliştirmek, dil öğrenme becerilerine ve kitap okuma alışkanlığının oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.



Proje üzerine 6 aydır çalışıldığını belirten Yelkenci, projeye dair detayları da paylaşarak, şöyle devam etti:



"Tüm ilçelerimiz, ilk-orta-lise tüm okullarımız ve öğretmenlerimiz, Sözlük Okuma Proje Koordinasyon Birimi'ne hangi etkinliğe/etkinliklere katılacaklarının bilgisini vererek, projeye dahil olabilecek. Dönem ve eğitim yılı sonunda yapılan etkinlikler ve ne kadar mesafe kat edildiği hakkında bir değerlendirme yapılacak. Bu projeyle öğrencilerimiz, Şeyh Galip'in, Fuzuli'nin, Yunus Emre'nin, Mehmet Akif'in, Yahya Kemal'in, Sezai Karakoç'un, Cemil Meriç'in ve daha birçok mütefekkirimizin kelimelerini anlayacak, onların fikir dünyalarının içine girebilecektir."



Yelkenci, projenin çeşitli etkinliklerle de destekleneceği ve zenginleştirileceğini kaydederek, "Okul kütüphanesinde sözlük sohbetleri, sınıftan başlayıp tüm İstanbul çapına kadar sözlük kullanma bilincini teşvik edici, kademeli yarışmalar düzenlenecek. Okullarda toplu ve kuşatıcı etkinliklerin yanı sıra ders içi etkinliklere de yer verilecek. İlkokul 1. sınıftan 12. sınıfa kadar, her sınıf için ayrı ayrı hazırlanmış ders içi etkinlikler yapılacak." ifadelerini kullandı.



Klasik temel eserler ders kitabı olabilecek



"Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında öğrencilerin klasik eserlerle buluşacaklarını dile getiren Yelkenci, "Yunus Emre Divanı, Safahat gibi klasikleri, arzu eden sınıflarımız ders kitabı olarak okuyabilecek. Mesela, milli şairimiz Mehmet Akif'in şaheseri Safahat'ın, 'Safahat Dersi' başlığı altında haftada bir ders saati olarak sayfa sayfa okunarak bilinmesi ve anlaşılması sağlanacak. Sözlük kullanımını artırmaya yönelik belirlediğimiz pilot temel eserler, ders olarak okunabilecek. Pilot eser olarak belirlediğimiz kitaplardan biri seçilerek, 'Okuma Saatleri' etkinliğinde, haftada bir ders saati okunacak ve bu süreç kitabın bitimine değin devam edecek. Seçilen kitap, hem okunacak hem de tahlil edilecek. Metin okunurken bilinmeyen kelimeler, sözlüklerden bakılarak irdelenecek, öğrenilecek." diye konuştu.



Sözlük okuma dersi



Yelkenci, sözlük disiplini oluşturmak için haftada bir veya yarım dersin "Sözlük okuma dersi" olarak belirleneceğini aktardı.





Osmanlıca'nın okullarda okutulmasıyla ilgili tartışmalara değinen Yelkenci, "Osmanlıca dersinin gelmesinin sebebi kelime, kavram bilgisini geliştirmek ve dil becerilerini artırmaktı. Üniversite yıllarında Osmanlıca eğitimi almış bir tarihçi olarak Osmanlıca'nın bütün okullarda zorunlu olarak okutulmasının pratikte karşılığı olmamakla beraber böyle çalışmalarla asıl kastedilen Osmanlıca'daki o zengin kelime ve kavram hazinesine ulaşılabileceğini belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.