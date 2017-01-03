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Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi
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Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergis...
Türkiye Son Çeyrekte de Büyüyemeyecek Gibi
Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi
3 Ocak 2017 Salı 00:42
Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar.
Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar.
Kaynak:
Dunya.com
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