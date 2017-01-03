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Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi
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Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar.

Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar.

Kaynak: Dunya.com