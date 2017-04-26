Sözde PKK Mezarlığını Temizleyen Sanığa Ceza

Elazığ'da terör örgütü PKK'nın sözde mezarlığını temizlediği iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanan sanıklar Yunus Yalçınkaya, İbrahim Tali ve Fikret Biçer'den, İbrahim Tali ve sanık avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanan üniversite öğrenci Tali, sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasını reddederek beraatini istedi. Diğer sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatini talep etti.



Mütalaasında, sanıklardan Yalçınkaya'nın terör örgütü PKK'nın sözde mezarlığını temizlediği gerekçesiyle "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıkların beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Yalçınkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.