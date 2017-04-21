Sözde Bölge Sorumlusu Teröristin Doktoru Öldürüldü

Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında devam eden operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Botan kod adlı sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz isimli teröristin doktoru olduğu tespit edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında icra edilen operasyonda saat 13.00 itibariyle tespit edilen 3 teröristin daha girilen çatışma sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Devam eden operasyonda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29 olduğu kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Botan kod adlı sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz isimli teröristin doktoru olduğu tespit edildi. Bugün de dahil olmak üzere son haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi.



(Uğur Kan Yüksek / İHA)