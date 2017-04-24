Sözcü İbrahim Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin sonuçların açıklanmasından sonra AK Parti'ye üye olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın:

"YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımızın üyelik başvurusu olacaktır"

"Bizim için herşey yeni başlıyor"



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımızın üyelik başvurusu olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, "YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımızın üyelik başvurusu olacaktır" açıklamasında bulunan İbrahim Kalın, AK Parti'den gelecek talep üzerine Genel Başkanlık konusunun değerlendirileceğini söyledi.

"Dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri var"

16 Nisan'da oylanan anayasa değişikliği paketinin maddelerinden bir tanesinin de cumhurbaşkanının siyasi partiye üye olmasının önünü açan bir düzenleme olduğunu söyleyen Kalın, "Aslında bildiğiniz gibi 1960'a kadar cumhurbaşkanları Türkiye'de siyasi parti üyesi olmuşlardır. Parti kimlikleri onların tarafsız olmalarına bir engel teşkil etmemiştir. Bugün tekrar bu düzenleme ile ki, dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri var. Başkanlar siyasi partileri ile ilişkilerini kesmek zorunda değiller seçildikleri zaman. Bu çerçevede şuanda Cumhurbaşkanımız için de bu imkan ve hak ortaya çıkmış bulunmaktadır. YSK'nın kesin sonuçlarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımızın üyelik başvurusu olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir süreliğine devrettiği programda da Genel Başkanlık konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Kalın, "Burada Genel Başkanlık meselesi, dün de vekaleten gelen genç cumhurbaşkanı arkadaşımıza da soruldu, ilginç bir şekilde hem mevcut Cumhurbaşkanımız hem de dünkü Cumhurbaşkanımız 'neden olmasın' diye cevap verdiler. Bu çerçevede değerlendirmeleri Adalet ve Kalkınma Partisi yapacak oradan gelecek bir talep üzerine bu konu değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

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