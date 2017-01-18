Sözcü Earnest Beyaz Saray'a Veda Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda Barack Obama yönetimi olarak aynı noktada durduklarını vurguladı.



Earnest, Beyaz Saray'daki son basın toplantısında, Rusya'dan Suriye'deki son duruma, Obama yönetiminin icraatından yaklaşan devir teslim törenine kadar birçok konuda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin açık olduğunu iddia eden Earnest, "Yeni yönetimin bu konuda hangi tarafta durduğunu seçmesi gerekecek." dedi.



Amerikan istihbarat kurumlarının bu konudaki raporlarını hatırlatan Earnest, Donald Trump yönetiminin bunlara itibar etmesini umduğunu ve Amerikan kamuoyunun bu konuda hassas olduğunu kaydetti.



Suriye'deki gelişmeler ve devir teslim töreni



Suriye konusunda da Obama yönetiminin başından beri diplomatik çözümü savunduğunu ve terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi merkeze koyduğunu dile getiren Earnest, Rusya'nın Palmira'yı kaybettiğini anımsattı. Earnest, Moskova'nın DEAŞ'la mücadelede "eksiklik gösterdiğini" savundu.



"Ruslar Suriye'de DEAŞ'a odaklandıklarını söylüyorlar ama durum tam olarak öyle değil." diyen Earnest, Esed yönetimi ve Rusya'nın Suriye'deki adımlarını eleştirdi.



Earnest, 20 Ocak Cuma günü yapılacak devir teslim töreniyle ilgili tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğünü ve başarılı bir şekilde bu geçiş sürecinin noktalanmasını umduklarını anlattı.



Obama'dan Earnest'e sürpriz



Basın toplantısının ortasında aniden salona giren Obama, gazetecilere ve Earnest'e sürpriz yaptı.



Earnest'ün çok başarılı bir sözcü olarak Beyaz Saray tarihine geçtiğini söyleyen Obama, "Televizyon için yaratılmış." diyerek sözcüsünü ekranda övdü.



Görevini Donald Trump'a devredecek Obama'nın ise son basın toplantısını yarın Beyaz Saray'da yapacağı açıklandı.