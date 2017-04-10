"Söz"ün Operasyon Sahnesine Walkmen Detayı Damgasını Vurdu

Star'ın büyük beğeni toplayan asker dizisi "Söz"ün operasyon sahnesinde bir askerin operasyona walkmenini götürmesi damga vurdu.

'Söz'ün Operasyon Sahnesine Walkmen Detayı Damgasını Vurdu

Star TV'nin asker dizisi "Söz"ün ikinci bölümünde ekrana gelen operasyon sahnesine walkmen detayı damgasını vurdu.

KOMUTANI ÇANTASINA NE KOYDUĞUNU SORDU

Operasyona hazırlanan askerlerden birisi dolaptan walkmenini alıp çantasına koydu. O sırada komutanına yakalanan askere komutanı çantasına koyduğuğunun ne olduğunu sordu.

"BU LAZIM KOMUTANIM"

Operasyon sırasında müzik dinlemek isteyen asker ise, komutanına "bu lazım komutanım" cevabını verdi.

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