"Söz"ün Operasyon Sahnesine Walkmen Detayı Damgasını Vurdu
Star'ın büyük beğeni toplayan asker dizisi "Söz"ün operasyon sahnesinde bir askerin operasyona walkmenini götürmesi damga vurdu.
Star TV'nin asker dizisi "Söz"ün ikinci bölümünde ekrana gelen operasyon sahnesine walkmen detayı damgasını vurdu.
KOMUTANI ÇANTASINA NE KOYDUĞUNU SORDU
Operasyona hazırlanan askerlerden birisi dolaptan walkmenini alıp çantasına koydu. O sırada komutanına yakalanan askere komutanı çantasına koyduğuğunun ne olduğunu sordu.
"BU LAZIM KOMUTANIM"
Operasyon sırasında müzik dinlemek isteyen asker ise, komutanına "bu lazım komutanım" cevabını verdi.
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