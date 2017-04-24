"Söz" Dizisinde "Doktor Bahar Kurtuldu Mu" Sorusu Cevabını Buldu
Star TV'nin efsane dizisi "Söz"de, teröristin esir aldığı Doktor Bahar, Yavuz komutan sayesinde kurtuldu. Doktor Bahar'ın akıbetini merak eden izleyiciler derin bir nefes aldı.
Star TV'nin efsane dizisi "Söz"ün 3'üncü bölümünde Doktor Bahar, düğün evini tarayan teröristin elinde rehin kalmıştı. Düğün evine gelen, Yavuz Komutan ve Erdem Komutan, teröriste nişan almış ve Yavuz Komutan, silahını ateşlemişti.
DOKTOR BAHAR KURTULDU
İzleyiciler, teröristi hedef alan kurşunun kime isabet edeceğini merak içerisinde beklemeye başladı. Nihayet yayınlanan 4'üncü bölümde, Doktor Bahar'ın akıbeti belli oldu. Ateşlenen kurşun, teröristi başından vurdu ve Doktor Bahar kurtuldu.
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