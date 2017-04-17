"Söz" Dizisi "Şehit Annesi" Sahnesiyle Duygulandırdı

Star TV'nin asker dizisi "Söz"de bir asker, El Bab'da şehit olan arkadaşının şehadet anlarını anlattı. O anlar izleyiciye duygulandırdı.

'Söz' Dizisi 'Şehit Annesi' Sahnesiyle Duygulandırdı

Duygulandıran sahneleriyle reytinglere ipotek koyan "Söz" dizisi, ekrana gelen yeni bölümüyle yine izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ŞEHİT ANNESİNE OĞLUNUN KAHRAMANLIĞINI ANLATTI

El Bab'da şehit olan bir askerin arkadaşı, şehit askerin annesini, oğlunun kahramanlığını ve şehadet anlarını anlattı.

Şehit Annesi'ne oğlunun şehadet anlarının anlatıldığı sahne izleyicinin gözlerinin dolmasına neden oldu.

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