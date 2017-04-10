'Söz'den PKK'nın Hain Saldırısını Akıllara Getiren Sahne

Star TV'nin ikinci bölümüyle ekrana gelen asker dizisi "Söz"de yayınlanan bir sahne akıllara 1 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği ve 2 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı getirdi.

"ÇOLAK" HELİKOPTERİ VURDU

Dizide, "Çolak" kod adlı terörist, yerden ateşlediği bir füzeyle içerisinde askerlerin bulunduğu helikopteri vurup düşürüyor.

BİR YIL ÖNCEKİ HAİN SALDIRI AKILLARA GELDİ

"Söz"de ekrana gelen sahne ise akıllara 2016 yılı Mayıs ayında, terör örgütü PKK'nın askeri helikopteri füze ile vurduğu saldırıyı getirdi. Hatırlanacağı gibi hain saldırı sonucunda iki askerimiz şehit olmuştu.