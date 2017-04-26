Söz Dizisinde Yayınlanan Sahne Ölene Kadar'ın Final Sahnesinin Kopyası Çıktı

Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in başrollerinde oynadığı ATV ekranlarında yayınlanan "Ölene Kadar" dizisi 13 Nisan Perşembe günü ekrana gelen 13'üncü bölümüyle final yapmıştı. Final bölümünde Engin Akyürek'in canlandırdığı "Tan"ın vurulduğu sahnede çalan "Bir nefestin sönüverdim genç yaşımda (Hay)" şarkısı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

İKİ SAHNEDE DE AYNI ŞARKI ÇALDI

Star TV'nin efsaneleşen asker dizisi "Söz"ün yayınlanan 5'inci bölüm fragmanındaki bir detay, "Ölene Kadar" dizisini takip edenlerin hemen dikkatini çekti. Nasıl ölene kadar dizisinde "Tan"ın vurulduğu sahnede "Bir nefestin sönü verdim genç yaşımda" şarkısı çaldıysa, 5'inci bölümün fragmanında görülen Başçavuş Ali Haydar (Hafız)'ın vurulma sahnesinde aynı şarkı çaldı.

İki sahne arasındaki benzerlik doğal olarak "Söz"ün, finaln yapan "Ölene Kadar" dizisinden etkilendiği ihitimalini akıllara getirdi.