"Söz"de Ders Gibi Sahne: Askerler Ölmez!
Söz dizisinin 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 2'inci bölüm fragmanında Üsteğmen Yavuz'un, "Askerler ölmez! Şehit olur!" dediği sahne, diziye damgasını vurdu.
Ekranlara gelir gelmez reyting rekorları kıran "Söz" dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 10 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek Söz'ün 2'nci bölüm fragmanı yayınlandı.
"ASKERSİN DİYE ÖLMEK ZORUNDA DEĞİLSİN!"
Yayınlanan fragmanda Üsteğmen Yavuz'a "Askersin diye hemen ölmek zorunda değilsin!" diyen kız arkadaşına verdiği ders gibi cevap, dizinin yayınlanacak bölümüne damgasını vurdu.
"ASKERLER ÖLMEZ! ŞEHİT OLUR!"
Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Yavuz Üsteğmen, kız arkadaşına "Askerler ölmez! Şehit olur!" cevabıyla, yayınlanacak bölüme damgasını vurdu.
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