Söz'de Atakan Çaldı, Doğukan Söyledi



Türkiye’de ilk kez Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘Söz' dizisi, sosyal medyanın da en çok konuşulan projelerinden oldu. Heyecan ve duygu dolu sahneleriyle dikkati çeken yapımda, özellikle ‘Geveze’ karakterine hayat veren Atakan Arslan’ın saz çaldığı ve namıdiğer ‘Aşık' Doğukan Polat’ın söylediği ‘Dağlar Kışımış’ türküsü büyük beğeni topladı.







Ön hazırlıkları 1 yıl süren ve çekimleri yaklaşık 5 aydır devam eden 'Söz' dizisi, 4'üncü bölümüyle twitter’ın Trend Topics (TT) listesinde zirvede yer aldı.







Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı yapım, 5'inci bölümüyle 1 Mayıs Pazartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.