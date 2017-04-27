Söz

Serkan Karabayır'ın yönettiği Söz oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Söz

Serkan Karabayır'ın yönettiği Söz oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" bizi zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor."

"Sabırlı akışında saat ebediyeti taşır şimdi.

Durmadan genişler aydınlık, sesler ve hareketler.

Coşkuyla dolu geçmiş, geleceği seyreder…

Şimdiki zaman ve tüm acımsayışlar çoktan uçup gitti."

Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kabusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile… 

Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evlilikleri, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. ve tam bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Yapım: TAG Production

Yapımcı: Badegül Bingöl 

Yönetmen: Serkan Karabayır 

Oynayan: Şan Bingöl

Yazarlar: Alexander Blok-Sanem Soğukpinar-Serkan Karabayır

Çevirmen: Cevahir B. Yalçın

Dramaturg: Sanem Soğukpınar

Görsel Tasarım: Tufan Dağtekin 

Ses/ Müzik Tasarım: Erdem Tunalı

Ses/Teknik: Onur Soğukpınar 

Işık /Teknik: Mehmet Ergün 

Sanat Direktör: Gülbin Macunluoğlu

İllüstrasyon: Furkan Yerge

Asistan: Mete Kaan Tokgöz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu

Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Söz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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