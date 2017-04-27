Serkan Karabayır'ın yönettiği Söz oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" bizi zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor."



"Sabırlı akışında saat ebediyeti taşır şimdi.



Durmadan genişler aydınlık, sesler ve hareketler.



Coşkuyla dolu geçmiş, geleceği seyreder…



Şimdiki zaman ve tüm acımsayışlar çoktan uçup gitti."



Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kabusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile…



Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evlilikleri, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. ve tam bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



Yapım: TAG Production



Yapımcı: Badegül Bingöl



Yönetmen: Serkan Karabayır



Oynayan: Şan Bingöl



Yazarlar: Alexander Blok-Sanem Soğukpinar-Serkan Karabayır



Çevirmen: Cevahir B. Yalçın



Dramaturg: Sanem Soğukpınar



Görsel Tasarım: Tufan Dağtekin



Ses/ Müzik Tasarım: Erdem Tunalı



Ses/Teknik: Onur Soğukpınar



Işık /Teknik: Mehmet Ergün



Sanat Direktör: Gülbin Macunluoğlu



İllüstrasyon: Furkan Yerge



Asistan: Mete Kaan Tokgöz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Söz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır