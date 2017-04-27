Söz
Serkan Karabayır'ın yönettiği Söz oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Serkan Karabayır'ın yönettiği Söz oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" bizi zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor."
"Sabırlı akışında saat ebediyeti taşır şimdi.
Durmadan genişler aydınlık, sesler ve hareketler.
Coşkuyla dolu geçmiş, geleceği seyreder…
Şimdiki zaman ve tüm acımsayışlar çoktan uçup gitti."
Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kabusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile…
Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evlilikleri, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. ve tam bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Yapım: TAG Production
Yapımcı: Badegül Bingöl
Yönetmen: Serkan Karabayır
Oynayan: Şan Bingöl
Yazarlar: Alexander Blok-Sanem Soğukpinar-Serkan Karabayır
Çevirmen: Cevahir B. Yalçın
Dramaturg: Sanem Soğukpınar
Görsel Tasarım: Tufan Dağtekin
Ses/ Müzik Tasarım: Erdem Tunalı
Ses/Teknik: Onur Soğukpınar
Işık /Teknik: Mehmet Ergün
Sanat Direktör: Gülbin Macunluoğlu
İllüstrasyon: Furkan Yerge
Asistan: Mete Kaan Tokgöz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu
Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Söz
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır