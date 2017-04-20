Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'dan Fırlatıldı

Soyuz Uzay Aracı Kazakistan'dan yola çıktı. Soyuz Uzay Aracı'nın içinde, ilk uçuşunu gerçekleştiren Amerikalı bir astronot ve kıdemli bir Rus kozmonot taşıdığı açıklandı.



Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Kazakistan'ın Baykonur kasabasının 320 kilometre kadar güneydoğusunda bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-FG roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere fırlatıldı. Amerikalı astronot Jack Fischer ve Rus kozmonot Fyodor Yurchikhin, Soyuz Uzay Aracı'yla fırlatıldı. Astronotlar, yaklaşık 9 dakika sonra yörüngeye girdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Fischer ve Yurchikhin, 57 yaşındaki astronot Peggy Whitson, Rus astronot Oleg Novitskiy ve Fransız astronot Thomas Pesquet'dan oluşan 3 kişilik mürettebata katılacak. - BAIKONUR