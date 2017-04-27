Soyuz'un Kalkışı Ertelendi

Rusya'nın uzay aracı "Soyuz"un kalkışı, Fransız Guyanası'nda yaşanan olaylar nedeniyle 18 Mayıs'a ertelendi. Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay limanından 4 Nisan'da fırlatılması beklenen "Soyuz-ST-A"nın lansmanı 18 Mayıs'ta gerçekleşecek. SES-15'in uydusunun yörüngesine çıkarılması amaçlanan seferin grevler nedeniyle geciktiği kaydedildi.



SES-15 uydusu Kuzey ve Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde çalışması için tasarlandı. Rusya'da tasarlanan çok fonksiyonlu çok koltuklu insanlı uzay aracı "Soyuz"un amacı dünya çevresindeki yörüngesinde uçmak. Fransız Guyanası Uzay Merkezi'nde Soyuz uzay gemisi ile ilgili çalışmalar, Roscosmos (Rusya) ve Avrupa Uzay Ajansı arasındaki 2007 yılında başlayan işbirliği programına uyarak yapılıyor.



Fransız Guyanası'nda sosyal protestolar ve grevler birkaç haftadır sürüyordu. Protestocuların temsilcileri ile hükümet arasındaki anlaşma geçen hafta imzalanmıştı.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)