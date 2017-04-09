Soyut Ustalarından Eserler Satışta

Beyaz Müzayede'nin 9 Nisan'da gerçekleştireceği satışın muhammen bedeli en yüksek tablosu Burhan Doğançay'ın bir yapıtı. "From Walls No: 5" adlı yapıtın, 300 bin-450 bin lira tahmini fiyat aralığında el değiştirmesi bekleniyor.