Soyut Ustalarından Eserler Satışta
Beyaz Müzayede'nin 9 Nisan'da gerçekleştireceği satışın muhammen bedeli en yüksek tablosu Burhan Doğançay'ın bir yapıtı.
Beyaz Müzayede'nin 9 Nisan'da gerçekleştireceği satışın muhammen bedeli en yüksek tablosu Burhan Doğançay'ın bir yapıtı. "From Walls No: 5" adlı yapıtın, 300 bin-450 bin lira tahmini fiyat aralığında el değiştirmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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