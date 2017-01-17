Soyut Resim Serbest Çalışma

Evinizde asacağınız, eşi olmayan soyut tabloyu kendiniz yaratın!



"3 saate kadar eğlenceli bir sürec icin sizleri İlham Evi sanat merkezimize bekliyoruz. Etkinlik istedik zamanda gerçekleşecektir.



Resim yapmanın keyfini devasa tuvalle çıkarın! Soyut tabloyu, kötü ya da yanlış çizmenin imkansız olduğunu biliyor muydunuz?



Evinizin iç mimarlığına göre mükemmel renkleri seçebilirsiniz, size özel, eşsiz bir tablo yaratabilirsiniz. Üstelik, hazır bir poster satın almaktan çok daha zevk alacağınızdan eminiz."



*Ücrete tüm ekipmanlar (boya, fırça, tablo vs.) dahildir.