Soyunma Odasında Kavga

Galatasaray, M.Başakşehir'e 4-0 gibi farklı skorlar mağlup olunca, maç sonunda soyunma odası önünde Tudor ve Sneijder arasında tartışma yaşandığı ve bu tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği iddiaları Derin Futbol'da konuşuldu.