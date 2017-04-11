Soyunma Odasında Kavga

Galatasaray, M.Başakşehir'e 4-0 gibi farklı skorlar mağlup olunca, maç sonunda soyunma odası önünde Tudor ve Sneijder arasında tartışma yaşandığı ve bu tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği iddiaları Derin Futbol'da konuşuldu.

Soyunma Odasında Kavga

Galatasaray, M.Başakşehir'e 4-0 gibi farklı skorlar mağlup olunca, maç sonunda soyunma odası önünde Tudor ve Sneijder arasında tartışma yaşandığı ve bu tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği iddiaları Derin Futbol'da konuşuldu.

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