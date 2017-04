Soyunma Odasında Futbol Şov

Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'nın idman sonrası soyunma odasında topu yere düşürmeden oynadıkları oyun sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'nin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman sonrasında ise Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'nın meşin yuvarlağı yere düşürmeden oynadıkları oyun sosyal medyada ilgi gördü. Topu soyunma odasında bulunan duvar direğine değdirmeden ve yere düşürmeden oynadıkları oyunu Okay Yokuşlu kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.