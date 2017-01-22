Soylu: Uyuşturucu Satıcısını Gördüğünüzde Acımayacaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramada Otel'de Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinden gelen yöneticilerin katılımıyla düzenlenen 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İlk bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ve terörle olduğu gibi bu konuda da mücadelenin süreceğini söyledi. Bugün suçun önlenmesi için bugün yeni cihazlar, yeni yöntemler, yeni teknikler bulunduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"21'inci yüzyıl modernizmi, aynı zamanda yeni suç türleri, yeni suç aletleri, mücadele edeceğimiz yeni suç sahalarını da bizlere sunmaktadır. Korsanlık yıllardır dünya üzerinde olan bir suçtur. Ama siber korsanlık veya bilgisayar korsanlığı bize modern dünyanın armağanıdır. İçki, sigara kaçakçılığını belki uzun zamandır biliyorduk. Ama, biyo kaçakçılık denilen şeyle maalesef hep birlikte yeni tanıştık. Şeker önceleri bu ülkede güzel güzel tükettiğimiz bir üründü. Ama şimdi yasa dışı yollardan ülkemize giren şekerlerle ilgili çalışmalar, takipler, operasyonlar yapmak durumundayız. Suçluları yakalamak için kullandığımız teknolojiler, bilgi kaynakları, elimizdeki küçük bir alet vasıtasıyla artık ceplerimize girdi."

"KURT VE KUZU AYNI KAYNAKTAN SU İÇİYOR"

Suçlunun bir adım önünde olmaları gerektiğini belirten Soylu, "Eskiden teröristlerin kamplarda eğitimini aldıkları birçok konu bugün maalesef internet dediğimiz mecrada eğitim videolarıyla paylaşılıyor. Yani kurt ve kuzu aynı kaynaktan su içiyor" dedi.

Bakan Soylu, suçun önlenmesi için vatandaşın devletten hizmet beklediğini belirterek, "Çocuklarımızı, nesillerimizi her türlü kötülükten korumakla mükellefiz. Dolayısıyla kuzu gibi bekleme lüksümüz yok. Suçlunun bir adım ilerisinde olmak, devletimizin bütün gücünü kullanmak ve bu ülkeyi 4 tarafından sarmış şer odaklarına göz açtırmamak bizlerin tek seçeneğidir" diye konuştu.

"DEVLETİMİZİN VERGİ KAYBI YILLIK 4.5 MİLYAR"

PKK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rakamın yıllık 1.5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar Türk lirasıdır. Güvenlik birimlerimizin ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değeri ise 4.5 - 5 milyar Türk lirası civarındadır. Türkiye'de toplam sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i kaçak sigaradan oluşmaktadır. ve burada devletimizin vergi kaybı yıllık 4 buçuk milyar lira düzeyindedir."

"SINIRDA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Türkiye'nin kaçakçılıkla mücadelede iş yükünün ağır olduğuna işaret eden Bakan Soylu, Irak ve Suriye sınırındaki sıkıntılardan söz ederek şöyle dedi:

"Coğrafya olarak doğu diyerek tabir ettiğimiz dünyanın batıya açılan kapısı konumundayız. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Buralardan giriş ve çıkışları kontrol etmek durumundayız. Suriye ve Irak sınırımızda devlet otoritesi noktasında ciddi sıkıntılar var. Askeri operasyonlar cereyan ediyor, terör tehlikesi hala sürüyor. Bunun getirdiği büyük bir göç dalgasının hem hedef, hem de geçiş ülkesi konumundayız. Sınırlarımızın doğusunda ve güneyinde fakirlik ve savaş, batısında ise zenginlik ve refah dünyası var. Doğudan batıya doğru bir göç akışı söz konusu. Bu akışın içinde uyuşturucu, insan, tarihi eser, kaçakçılık konusuna girebilecek ne varsa, altını çizmek gerekir ki hepsi var. Yani kaçakçılık için bütün bileşenler söz konusu. Bütün bu şartlara rağmen ülkemiz kaçakçılığın her türüyle başarılı şekilde mücadele etmektedir."

"UYUŞTURUCU SATICISINA ACIMAYACAKSINIZ"

Küresel düzeyde 2014 yılında ele geçen eroinin yüzde 16'sının Türkiye tarafından ele geçirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere yansımıştır" dedi. Bakan Soylu uyuşturucu mücadelesiyle ilgili şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler 2016 dünya uyuşturucu raporuna göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sı Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. 2016 Avrupa uyuşturucu raporuna göre, Avrupa geneline 2014 yılında yakalanan 6.1 milyon ecstasy tabletin 3.6 milyonu Türkiye tarafından yakalanmıştır. Avrupa ve batı ile bizim, özellikle uyuşturucuya bakış açısı arasında ciddi bir farkımız var. Onlar bunu bir suç meselesi olarak görmüyor. Neredeyse yaşam biçimlerinin bir noktasına iliştirmişler. En kabası olarak söylüyorum, bunu bir sağlık meselesi olarak görüyorlar. 10 yıllardır Türkiye'yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendirdiler. Daha doğrusu Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalıştı. Onların yaptıklarının kat ve kat fazlasını doğu ve batı arasındaki bu transferde yakalayan ve bu konunun ciddi şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden bir ülke konumundayız. Ama ya sentetik uyuşturucular konusunda batı ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey yapmıyor."

"UYUŞTURUCU SATICISINA ACIMAYACAKSINIZ"

Terör neyse, kendileri için terör neyse uyuşturucunun da o olduğunu belirten Süleyman Soylu, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız. Çocuklarımıza okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit ve net. Bunu tüketeceğiz bu ülkede" dedi.

Uyuşturucuyla ilgili eş zamanlı operasyon ve organizasyon yürütülmesi gerektiğini savunan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda herkesin, ailelerin, annelerin, babaların talepleri ve feryatları var. Devlet dediği kuruma emanet ediyor. Biz sırtımızı dönemeyiz. Dağa götürülen çocuk teröristlerden ne kadar endişe, ıstırap duyuyorsak, çocuklarımıza bir takım torbalar içinde uyuşturucu satmaya çalışan kim varsa acımayacaksınız. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsan onlara da aynı muameleyi yapacaksınız. Biz nesillerimizi korumak zorundayız. Bu konuda, özellikle kaçakçılık ve organize şebekeleriyle ciddi bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Uyuşturucudan en çok istifade eden unsur PKK terör örgütüdür. Yani eş zamanlı bir operasyonu ve organizasyonu yürütmekle mükellefiz."

Bakan Soylu 2016 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen eroinin bir önceki döneme göre yüzde 33, esrarın yüzde 253 arttığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Ele geçirilen kokainde artış olduğunu belirten Soylu, "Bunu 2017'de çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bonzaideki yakalamalarda ise 382 kilograma kadar gelmişiz. Bu hem ucuz, hem de rahat ulaşılabilir bir uyuşturucu. Bizin en önemli mücadele alanlarımızdan biri de Bonzaidir" dedi.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantıdan önce Trabzon Lisesi ile özdeşleşen ve dün hayatını kaybeden Edebiyat öğretmeni 97 yaşındaki Sebahat Ülker'in cenaze törenine katıldı. İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Soylu, ardından ailesine taziyelerde bulundu.

Cenaze töreni sonrasında 19 Mayıs Spor Salonu'na giden Bakan Soylu, 15 Temmuz Şehitleri anısına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Veteranlar Hentbol müsabakasının açılış törenine katıldı. Sporcuları tebrik ederek şehit ailelerine çiçek veren Bakan Soylu, daha sonra hentbol topuyla kaleye 7 metre atışı yaparak müsabakanın açılışını gerçekleştirdi.