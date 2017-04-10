Soylu: "Polis Eşittir Güvenin Adıdır"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un selamlaşması Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet teşkilatının 172.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile görüştü.

Soylu: 'Polis Eşittir Güvenin Adıdır'

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un selamlaşması
Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet teşkilatının 172.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile görüştü.

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