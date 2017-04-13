Soylu: "Pkk'yı Gömmezsek Namerdiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben bir babayım, burada İçişleri Bakanı olarak, bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Eğer bundan sonra bir kızımızı terörist yapmak için dağa götürürlerse, İçişleri Bakanlığı bana haram olsun, haram olsun." dedi.



Trabzon'daki temaslarının ardından, eşi Hamdiye Soylu ile özel uçakla Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'na inen Bakan Soylu'yu, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ve il protokolü karşıladı.



Buradan, helikopterle Patnos ilçesine geçen Soylu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında partisince Menderes Caddesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



"Bu ülkeyi güçsüzleştirme, zayıflaştırmaya çalıştılar"



Eşi ile vatandaşları selamlayan Soylu, burada yaptığı konuşmada, pazar günü hep birlikte tarihi bir karar vereceklerini, milletle beraber ülke için önemli bir adım atacaklarını belirtti.



Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Tarihi bir karar vereceğiz. Bu ülkeyi onlarca yıl önce, yüz yıl önce savaşlarla diz çöktüremediler. Bu milleti esarette tutamadılar. Özgürlüğümüzü, hürriyetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ortadan kaldıramadılar. Baktılar ki bunu yapamıyoruz, başka yolları denediler. Türkiyeyi güçsüz, zayıf, çelimsiz bir hale getirip öyle yönetelim istediler. Bu ülkeyi ekonomik krizle, darbelerle, anarşizmle kardeşi kardeşe düşürerek güçsüzleştirmeye, zayıflaştırmaya çalıştılar. Bizi birbirimize düşürüp zenginliklerimizle farklılıklarımızı birbirimizin ayrılıkları olarak göstermeye çalıştılar."



"Artık batı medeniyetinin parmakla oturtmaya çalıştığı Türkiye değiliz"



Bazı güçlerin ülke insanına ayağa kalkma fırsatı vermediğini ifade eden Soylu, 14 yıldır Türkiye'nin kişi başı milli gelir 11 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekti.



Ülkede herkesin yarına umutla bakmasını istediklerini vurgulayan Bakan Soylu, "10 yıllardan beri enselerimizde boza pişiriyorlar, 10 yıllardan beri her ayağa kalktığımızda bize diz çökertmeye çalışıyorlar. Biz eski Türkiye değiliz artık. 2 bin dolarlık Türkiye değiliz. Biz, bize o uzaktan parmağını gösteren o batı medeniyetinin parmakla bizi oturtmaya çalıştığı bir Türkiye değiliz artık." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi yaptıklarını eleştirdi



Milletin 15 Temmuz'da büyük bir direniş göstererek, darbeyi engellediğini anımsatan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi yayınlanan görüntülerine ilişkin şu görüşlerini paylaştı:



"Darbeye karşı çıkılır mı, çıkılır bu ülkede. Evet tanklara karşı çıkılır mı, çıkıldı bu ülkede. Ama Kılıçdaroğlu gibi değil ha. Hani 'Dışarıdan davulun sesi hoş gelir' derler ya. Kılıçdaroğlu, 'Ben darbe olursa tankın üzerine çıkarım' diyor. Sonra havalimanında uçaklar iniyor, 15 dakika kayboluyor, telefonlarla konuşuyor, ondan sonra kaçıp gidiyor. Bakın sonra da Recep Tayip Erdoğanla aşık atmaya çalışıyor. Ey Kılıçdaroğlu, hani tankın önüne çıkacaktın, hani darbeye karşı milli iradeyle beraber olacaktın. Tankın karşısına çıkmak cesaret ister, tankın üstüne çıkmak adamlık ister, tankın önüne o gün çıkmak için millete sevgi ister, tankın önüne çıkmak için Allah'a teslimiyet ister Patnos."



"PKK, 10 yıldır Kürt ve Türk'lere kaybettiriyor"



Türkiye'nin önemli bir kararın aşamasında bulunduğunu bildiren Soylu, bazı güçlerin Türkiye'yi sadece darbeler, ekonomik krizlerle ve Ezan-ı Muhammediye'nin sesini keserek, terbiye etmediğini, ülkeyi terörle de terbiye etmek istediğini kaydetti.



Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKPC ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"PKK, 10 yıllardır, bu coğrafyaya ve insanlarımıza kaybettiriyor. 10 yıllardır Kürt kardeşimize, Türk kardeşimize kaybettiriyor. Bizi zenginlerimizden alıkoyuyor. Bizi üretimden kardeşlikten alıkoyuyor. Bizi gelecekten alıkoyuyor. Tehdit ediyor, şantaj yapıyor. 13 yaşındaki kızlarımızı dağa götürüyor, kandile götürüyor. Tehdit, şantaj yapıyor, huzurumuzu ortadan kaldırıyor. Tekraren söylüyorum, bizim medeniyetimizi batı, başkalaştırmak istiyor. Kah ekonomik kriz, kah darbeleri, kah terörizmi, kah anarşizmi kullanıyor. Çünkü biliyor ki, bu coğrafyanın en büyük birlikteliği, en büyük gücü anlayışı beraberliği ve birlikteliğidir. Onu bozarsam onu güçsüz kılarım istiyor."



"Bir kızımızı terörist yapmak için dağa götürürlerse, bakanlığım bana haram olsun"



Soylu, Türkiye'nin pazar günü yepyeni bir sayfa açacağını ifade ederek, terör örgütü PKK ile amansız mücadelelerinin devam ettiğini bildirdi.



PKK terör örgütünün 13 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürdüğünü anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"O kızları dağa, Kandil'e götürüyorlar. 13 yaşındaki kızlara fiziklerine göre pantolon bazılarına etek giydiriyorlar. O 65 yaşındaki 70 yaşındaki oradaki itler, o iğrenç adamlar, onları taciz ediyorlar. Ne için biliyor musunuz, bir daha analarının babalarının yüzünü göremesinler. Bir daha buradan dönemesinler diye. Ben bir babayım, burada İçişleri Bakanı olarak, bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Eğer bundan sonra bir kızımızı terörist yapmak için dağa götürürlerse, İçişleri Bakanlığı bana haram olsun, haram olsun. Hiç merak etmeyin, bunu açık ve net söylüyorum. Bu memleketin, kardeşliğine, zenginliğine, birliğine göz diken PKK'yı gömmezsek, namerdiz. Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz Selahattin Eyyübi'nin, İdris-i Bitlisi'nin, Ahmed-i Hani'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Mevlana'nın tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz güçlü, büyük, zengin bir ülke olacağız. Biz bütün dünyaya bu gün içinde bulunduğu anlam ve mana boşluğunu medeniyetimizi anlatarak, merhamet ve şefkat medeniyetini iyilik medeniyetini anlatarak onları bu mana boşluğundan çıkarmaya çalışacağız."



(Sürecek)