Soylu: Oy Kullanma İşlemleri Sükunet ve Güvenlik İçerisinde Başladı
Anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu Trabzon'da kullanan İçişleri Bakanı Soylu, oy kullanma işlemlerinin sükunet ve güvenlik içerisinde başladığını söyledi.
Anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu Trabzon'da kullanan İçişleri Bakanı Soylu, oy kullanma işlemlerinin sükunet ve güvenlik içerisinde başladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Bakan'dan 'Geçmediğim köprünün parasını ödüyorum' eleştirilerine yanıt
-
50 bin dolarlık kümes! Renkli yumurtlayan tavuklar el yakıyor
-
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
-
Diyarbakır'da okulda silahlı kavga: 2 ölü
-
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
-
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
-
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!