Soylu: 'Ne Kadar Desteklerseniz, Destekleyin Maşalarınızın Işini Bitireceğiz, Hiç Merak Etmeyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara el altından destek vermeye çalışıyorlar. O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz." dedi.



Hatay Valiliğini ziyaret ederek, "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla yaklaşık 5 saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



Soylu, daha sonra Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğündeki, "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kişisel Verilerinin Doğrulanması Projesi'nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye'de, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Tatarlar ve Arapların birlikte güven içinde yaşadığını dile getiren Soylu, bunun da milletin ortaya koyduğu büyük asaletten kaynaklandığını söyledi.



Türkiye'nin tarih boyunca birçok mazluma sahip çıktığına, misafirperverlik gösterdiğine işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün 3 milyon Suriyeliye sadece biz ihtiyaçlarını karşılayan, onlara bu coğrafyayı vatan yapan, toprak yapan, emanet içerisinde olmalarını sağlayan bir anlayışı ortaya koymuyoruz, tarihimizle, medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya, bunların unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından tekrar hatırlatıyoruz. Ne yaptığımızın farkındayız. Aziz milletimiz bilsin ki eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulmuş isek bilmeliyiz ki bu yaptığımız büyük asaletin, insanlığın sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil, Allah'ın iradesiyle beraber o büyük beladan kurtardık. Eğer el uzatırsanız, eğer bir yaşında karnına süngü saplanarak öldürülecek bir çocuğun annesiyle beraber sığınacağı bir vatan olursanız Cenabıallah da dünyadaki mazlumlar da sizle beraber olur. Bunun hiç parası, pulu önemli değil. Biz bu dünyanın geçici olduğuna inanıyoruz. Öbür dünyada, Arafat'ta birbirimizle buluştuğumuzda, Suriyeli kardeşlerimizin bize sadece şunu söylemesini istiyoruz 'Biz onlardan razıyız'. Bu dünyadaki imtihanımız yegane karşılığı budur. Başka bir şey değildir."



Bu durumun bugünün sınavı olmadığının altını çizen Soylu, "Elbetteki bütün dünyaya çok önemli anlayışı bırakıyoruz. Dünyanın her noktasında zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu vurdumduymazlığa 'Yanlıştasınız' diye bir büyük beyanı ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.



Soylu, yaklaşık 300 yılı aşkın bir zamandır aynı sancak altında, kardeş bir şekilde yaşadıkları insanlara sırtlarını dönemeyeceklerini vurgulayarak, hiçbir zaman bu dünyayı dünyalık için gören bir anlayışın temsilcileri olmadıklarına ve olmayacaklarına vurgu yaptı.



Hatay'da bir çalışma programı için bulunduklarını anımsatan Soylu, ülkenin ve milletin yarına güvenle girebileceğini ve bu konuda üzerlerine oynanan oyunları hep birlikte ortadan kaldırabileceklerini görüştüklerini söyledi.



"Hiç merak etmeyin"



Bugün Türkiye'nin hayal ettiği noktada olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Bilmenizi isterim ki bu bizim birinci safhamız, şimdi ikinci safhaya doğru yola çıkıyoruz. Çünkü dünyada mazlum ve mağdur milletlerin, merhamet ve şefkat medeniyetinin evlatlarının elini uzatmasına ihtiyacı var. Biz başka ülkeler gibi değiliz, biz Batı gibi her şeyi matematik üzerinden yapan bir ülkenin evlatları da değiliz. Biz, elini gün bitiminde semaya açan 'Allahım bizi bu millete mahcup etme' diyen, 'Bu ümmete mahcup etme, insanlığa mahcup etme' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Şimdi ikinci safhaya doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. 2023, 2053 ve 2071 çok net biliyorum niye çocukluğumuzda öğretmenlerimiz bize derlerdi ki 'Büyük ülkeler, büyük planlar yapan ülkelerdir.' 20 yıllık, 50 yıllık biz bir yıl önümüzü göremiyoruz. Allahımıza şükürler olsun ki biz bugün 20 yıl, 50 yıl 100 yıl önümüzün planını yapıyoruz. Geçmişe baktığımızda da büyük eserler gerçekleştiriyoruz.



Onlar bizi terörle terbiye etmeye çalışıyorlar, büyük gelişmiş ülkeler şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki mağdur ve mazlum vatandaşlarımıza el vermek lazım gelirken dönüp Ortadoğu planlamasını, etrafımızdaki coğrafyanın planlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bunu da acımasız bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara, el altından destek vermeye çalışıyorlar. O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz, adım adım hangi oyunu bize karşı kurduklarını, Türkiye'yi terörle terbiye edebilmek için Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırabilmek için neler yapmak istediklerini bildiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bunla mücadele edeceğiz, hem de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama terörle yapmış olduğunuz ve bu milletin ayakta durarak gerçekleştirdiği bu mücadelenin sonu selamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, güçlü Türkiyedir, zengin özgür Türkiye'dir ve sonu yarına ait her birinizin güzel bir şekilde aydınlığıdır. Biz bunun farkındayız."



Güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her yerinde olduğunun ve ülkenin selameti için mücadele ettiğinin altını çizen Soylu, kararlı olduklarına belirterek, "Ne kadar desteklerseniz, destekleyin maşalarınızın işini bitireceğiz, hiç merak etmeyin." dedi.



(Sürecek)