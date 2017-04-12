Soylu: Kılıçdaroğlu'nun 'Kontrollü Darbe' Sözlerinin Arkasında Alman İstihbaratı Var

Facebook'tan canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' söyleminin arka planını anlattı.

Soylu, Kontrollü darbe sözünü ilk olarak Alman istihbaratının çıkardığını ve bunu ABD ve İngiltere'deki bazı adamlara dayandırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu lafa konduğunu ifade etti.

"BU LAFI İLK ÖNCE ALMAN İSTİHBARATI ÇIKARDI"

Bakan Soylu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kontrollü kaçak. Türkiye büyük bir badire atlattı. Kemal Bey çok birşeyden haberi yok. Ankara'da bazı çocuklar aylarca uyuyamadılar uçak seslerinden dolayı. Bu ülke büyük bir uçurumun eşiğinden döndü. O geceyi bir sinema dizisi gibi seyrederseniz bunu böyle söylersiniz. Bu lafı ilk önce kim çıkardı? Alman istihbarat teşkilatı (BND) ve ABD ve İngiltere'deki bazı adamlar üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu lafa kondu. Veya ona dediler ki senin görevin bu ve bunu söylemek dediler."