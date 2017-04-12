Soylu: '(Kılıçdaroğlu'na) Neymiş?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Neymiş? Tankın üzerine çıkacakmış. Sözle sultan olsaydı, herkes sultan olurdu." dedi.



Soylu, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. Vatandaşları selamlayan Soylu, bu sırada kendisine verilen Çatalca Spor Kulübü'nün atkısı boynuna taktı. Bazı vatandaşlar Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Soylu'nun konuşması sırasında katılımcılar zaman zaman tekbir getirdi, çeşitli sloganlar attı.



Türkiye'yi korku ve endişe tünelinden çıkarmak istemeyenler bulunduğunu ifade eden Soylu, "Bizi bir korku tünelinden, bizi bir endişe tünelinden çıkarmak istemiyorlar. Ne zaman sevinsek, sevincimizi kursağımızda bırakmak için gayret gösteriyorlar. Ne zaman bu ülke kafasını yukarı kaldırsa, zenginleşmeye, daha fazla güçlenmeye çalışsa Türkiye'yi yukarıdan aşağıya bastırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



"Parmakla oturtulacak bir ülke değiliz artık"



Terörle mücadelenin zafiyet kabul etmeyeceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:



"Burada tek bir dert mi var? Hafif bir zayıf düş bakalım Almanya sana ne diyecek, Hollanda sana terörle mücadele konusunda ne diyecek, o dost ve müttefik görünen ülkeler ne diyecekler. Neymiş? Bize vize serbestliği verecekler. Neyin karşılığında? 'Terörle mücadele kanununu değiştirin' diyorlar. Ne diyorlar? 'Bu ülkeyi PKK ile ortak yönetin, ortak idare edin, onlar bir kısmına siz bir kısmına hakim olun' diyorlar. Ey Batı, ey bunları bize söyleyenler! Geçti o günler geçti. Güçlü Türkiye var bugün, geçti o günler. Biz öyle parmakla oturtulacak bir ülke değiliz artık."



Kılıçdaroğlu'na tepki



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti kandırdığını söyleyen Soylu, bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu kriz döneminde SSK'yı boşaltıyordu" söylemine, "O gün de kontrollü kaçak olmasın sakın?" diye cevap verdi.



Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrını eleştiren Soylu, şöyle konuştu:



"Neymiş? Tankın üzerine çıkacakmış. Sözle sultan olsaydı, herkes sultan olurdu. Yürek ister, cesaret ister, millet sevgisi ister, vatan sevgisi ister, milli irade ve demokrasiye bağlılık ister ve Allah'a teslimiyet ister. Tankın üzerine çok çıkacaktın ama yalan oldu o akşam ya (15 Temmuz darbe girişimi). Ama bizim milletimiz kadirşinas bir millettir. Sana buradan oyuncak bir tank gönderelim, sen yine onun önünde duruver."



Avrupa'nın ırkçılığın ve faşizmin tam göbeğine oturduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Suriye, Mısır, Irak, Yemen, Fas, Tunus, Libya, hepsi kaos içerisinde. Amerika kendisine yeni bir rota hazırlıyor, Biz uzun zamandır gelişmiş ülkelerle ve Batı ile makasımızı daraltıyoruz. Birinci yükselişimizi Tayyip Erdoğan ile 21. asrın başından itibaren, 3 bin dolardan 11 bin dolara gelerek gerçekleştirdik. Altyapımızı yaptık, sadece bunu değil, bugün Türkiye'de herkes kendini ifade edebiliyor. Alevisi de, Sünnisi de, Türkü de, Kürdü de dindarı da başörtülüsü de herkesin ama herkesin kendisini ifade edebildiği güçlü bir Türkiye var bugün. Şimdi tam zamanı, bu fırsatı kaza etmemeliyiz. İkinci yükselişimiz için, Batı ile aramızdaki makası daha da kapatmak için, dünyaya sözümüzün hüküm olabilmesi için, güçlü Türkiye için artık bizi krizlerin pençesine atan bu sistemden kurtulmalıyız."



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Güçbilmez de mitingde birer konuşma yaptı. Güçbilmez, program sonunda Soylu'ya plaket takdim etti.