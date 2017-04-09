İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, MHP Ortahisar İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.



Soylu, son dakika aldığı bir haberi de paylaşarak şöyle konuştu:



"Bu arada güzel bir haber var. Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. (Teröristlerden) Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi... ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz."