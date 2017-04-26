Soylu: "Doğumuzdaki Mülteci Dramına Karşı, Batımızda En Ufak Bir Tavır Değişikliği Mümkün...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi, selamlaşması Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi, selamlaşması
Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.