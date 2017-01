Soylu'dan "İç Güvenlik" Bilgilendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Sosyal medyada olsun, başka yerlerde olsun tahrikçilik yapan, provokasyona sebep olacak değerlendirmelerde bulunan, insanları birbirlerine kışkırtan her kim varsa, bunlara karşı hukuku, savcıları göreve çağırıyorum. Milletimizin dirliği ve geleceği için 'Savcılar göreve' diyorum." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik" konusunda TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Ardından, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı.



AK Parti Grubu adına söz alan Bostancı, siyasi tartışmaların medeni müzakere zemininde yürümesi halinde toplumun bundan gerilmeyeceğini belirterek, "Terör var diye 'Onu konuşma, bunu konuşma, tartışma yapma' şeklinde, teröre teslim olan bir siyaseti reddediyoruz. Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.



"Her referandum, anayasa değişiklik teklifi milleti böler." diye bir yaklaşımı doğru bulmadıklarını vurgulayan Bostancı, terörle mücadelede iktidar ve muhalefet olmak üzere herkesin üzerine düşen çok temel bir görev olduğunu kaydetti.



Bostancı, "Hayatımızı normal bir şekilde sürdüreceğiz. Bu Meclis çalışacak. İnsanlar fikirlerini söyleyecek. Partiler, programları doğrultusunda hareket edecekler. Ama her şeyi o meşru zeminlerin dili, üslubu, yaklaşımı içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



İstanbul'daki terör saldırısına değinen Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:



"Başımız sağ olsun, bütün insanlığın başı sağ olsun. Çünkü terör bir insanlık suçudur. İstanbul'da olması bunun bir insanlık suçu olma vasfını ortadan kaldırmaz. Yapan kim olursa olsun, arkasındaki güç kim olursa olsun bunlar katillerdir, canilerdir. Her aklı başında, meşru zeminleri savunan insan terörü elinin tersiyle reddeder, ona karşı direnir, eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele eder. Esasen terör, zayıfların bir siyaset silahı olarak öne çıkar. Peki bunlar terör marifetiyle ne murat ederler? Aslında hedefler o kurbanlar değildir. O aşağılık katilin hedefi Reina'da eğlenen insanlar, oradakiler değildi. Oradakilerin korkusu, kanlı bedenleri üzerinden, onların görüntüsü üzerinden bütün bir topluma kendi kanlı mesajını iletmek, zayıflığını telafi edici bir güçle sahada olmak istedi. Terör, kendi eyleminden sonra arkadan gelecek toplumsal dalgaya bel bağlar. Ümit eder ki o toplumun içinde insanlar birbirlerine düşsünler, birbirleriyle kavga etsinler, birbirlerini suçlasınlar."



Bu amaçla kullanılan bazı sosyal medya hesaplarının sahte olduğunun anlaşıldığına işaret eden Bostancı, terörün ümit ettiği, toplumsal fay hatlarını çalıştırma, insanların birbirine hasım olma durumunun Anadolu'da görülemeyeceğini belirterek, "Ne mezhep ne din ne etnik esaslı bir çatışma, gerilim ve kavga halini olağan şartlarda göremezsiniz." diye konuştu.



Bu tür eylemlerle halkın kışkırtılmak ve birtakım kesimler tarafından provokasyonla netice alınmak istendiğine dikkati çeken Bostancı, öte yandan bu kesimlere provokasyon ümidini verecek tartışmalardan, değerlendirmelerden ve yaklaşımlardan uzak kalmanın da teröre verilecek bir başka cevap olduğunu vurguladı.



İnsanların tartışmasını ve konuşmasını normal karşılamak gerektiğine değinen Bostancı, şöyle devam etti:



"Ama bunları konuşurken ve tartışırken farklı kanaatte olan, farklı yaklaşımlara sahip insanları aşağılayan, onları hakir gören, onlara karşı öfke ve nefret dilini kullanan insanlar, çevreler varsa arıza buradadır. Bunlara karşı uyarı yapmak, had bildirmek, bunların tam da teröristlerin ümit ettiği o toplumsal fay hatlarını çalıştırıcı bir rolü üstlendiğine işaret etmek hepimizin görevi. Ben Türk halkına, Türkiye'deki siyasete, meşru mecralardaki temsilcilerine baktığımda terörün ümit ettiği, provokasyonun olacağı bir ortam görmüyorum."



Bostancı, toplumdaki her iktidar odağının, teröre karşı mücadele verilirken, toplumun kardeşliği ve barışı adına söyleyeceği sözlerin olması gerektiğini bildirdi.



Naci Bostancı, şunları söyledi:



"Sosyal medyada olsun, başka yerlerde olsun tahrikçilik yapan, provokasyona sebep olacak değerlendirmelerde bulunan, insanları birbirlerine kışkırtan her kim varsa, bunlara karşı hukuku, savcıları göreve çağırıyorum. Milletimizin dirliği ve geleceği için 'Savcılar göreve' diyorum."