- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Soylu: "Çocuklarımıza Bir Takım Torbalar Içinde Uyuşturucu Satmaya Çalışan Kim Varsa...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
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