Soylu: Bundan Sonra Çocuklarımızı Kandil'e Götürürlerse İçişleri Bakanlığı Bana Haram Olsun

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Annelere, babalara, kardeşlerime İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı Kandil'e götürüp terörist yapmaya çalışırlarsa İçişleri Bakanlığı, bana haram olsun, haram olsun, haram olsun" dedi.



Kızıltepe Otogar Alanı'nda mitingde konuşan Bakan Soylu, terörün sona ermesi için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şunu söylemek istiyorum; ben bir babayım, benim de bir kız evladım var. Aylardır Doğuda ve Güneydoğu Anadolu'dayım. Aylardır el eleyiz, aylardır sizi dinliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma yapıyoruz. Herkes elinden geleni ortaya koyuyor" dedi.



Terörü tasfiye etmeye ve kardeşliği güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Soylu, bölgeyi ekonomik olarak bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada gördüğüm tablolar var, Yüksekova'da gördüğüm tablolar var, Nusaybin'de gördüğüm tablolar var. Ben de vicdan sahibiyim, hepiniz annesiniz, hepimiz babayız. Buradaki çocuklarımızı 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e götürüp, onlardan terörist yapmak istiyorlar. Her annenin en büyük, ama en büyük anlayışı çocuğunu dizinin dibinde sevebilmektir. Onu okşayabilmektir. Ona sevgisini üfleyebilmektir. Her babanın en büyük anlayışı, akşamleyin eve geldiği zaman çocuğunun kokusuyla bütün yorgunluğu atabilmektir. Evet Bakan olabilirsiniz, milletvekili olabilirsiniz, büyük makamlarda durabilirsiniz, devleti idare edebilirsiniz ama şunu bir kardeşiniz olarak, evladınız olarak söylüyorum; o Yüksekova'da benim kolum girip, 'Süleyman bey, 13 yaşındaki kızımı dağa kaçırdılar, benim kızım terörist olmak istemiyordu. Benim kızım eczacı, benim kızım doktor, benim kızım hemşire olmak istiyordu. Ne olursun bana yardım et, beni kızımla buluştur' diyen anneye ben ne demeliyim? Bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin bir yöneticisi olarak, ne demeliyim, ne anlatmalıyım? İşte onu burada, onu Kızıltepe meydanında söylüyorum, sizlere söylüyorum, annelere söylüyorum, babalara söylüyorum, kardeşlerime söylüyorum, bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı kandile götürüp terörist yapmaya çalışırsa, benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun."



- Mardin